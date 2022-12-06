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Рома Жуков объяснил, почему его не расстроил вылет из шоу «Суперстар! Возвращение»

Шоу-бизнес
Рома Жуков объяснил, почему его не расстроил вылет из шоу «Суперстар! Возвращение»

Певец Рома Жуков поделился эмоциями после вылета из шоу «Суперстар! Возвращение». Артист признался, что его не расстроил вынужденный уход с проекта.

В четвертом выпуске текущего сезона Жуков попал на последнее место в турнирной таблице, но судьи дали ему второй шанс. Однако в пятом выпуске певец все равно покинул «Суперстар! Возвращение».

По словам исполнителя, он изначально был готов к вылету. Артист относился к участию в проекте как к работе.

«Глупо расстраиваться из-за телевизионного шоу», — объяснил Жуков в интервью «Вокруг ТВ».

Певец не злится на членов жюри, не оценивших его последние номера. Исполнитель рассказал, что они с продюсерами и командой шоу были одним целым, поскольку работали на зрителя.

Жуков даже немного обрадовался уходу с проекта. По словам певца, композиции, которые он не успел спеть, ему не нравятся.
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