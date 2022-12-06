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Опубликованы кадры работы полиции после стрельбы из пулемета в Новошахтинске

Происшествия
Опубликованы кадры работы полиции после стрельбы из пулемета в Новошахтинске

Сотрудники Госавтоинспекции проверяют подозрительные автомобили после стрельбы неизвестного из пулемета в Новошахтинске. Кадры работы полицейских опубликовал телеканал «360».

Днем 6 декабря недалеко от таможенного пункта на выезде из города мужчина в камуфляже и балаклаве вышел из лесополосы и открыл огонь из пулемета по служебной машине полиции. В результате пострадал старший сержант.

Его госпитализировали с огнестрельным ранением в области таза. Врачи оценили состояние пациента как средней степени тяжести. В ближайшее время силовику проведут операцию.
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