Украинским беженцам в Польше прекратили выплату денег по программе немецкого фонда

Организация из ФРГ предоставляла пособие переселенцам в течение трех месяц. Для подавших заявку беженца предназначалась сумма в 700 злотых и 600 злотых на каждого члена семьи. Услуга была доступна во Вроцлаве, Гданьске, Оструде и еще трех польских городах.