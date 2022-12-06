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Украинским беженцам в Польше прекратили выплату денег по программе немецкого фонда

Общество
Украинским беженцам в Польше прекратили выплату денег по программе немецкого фонда

Сразу несколько выплат денежной помощи украинским беженцам прекращены в Польше. Они производились в рамках программы немецкого фонда Diakonie Katastrophenhilfe.

Организация из ФРГ предоставляла пособие переселенцам в течение трех месяц. Для подавших заявку беженца предназначалась сумма в 700 злотых и 600 злотых на каждого члена семьи. Услуга была доступна во Вроцлаве, Гданьске, Оструде и еще трех польских городах.

В европейскому государстве также закрыли регистрацию на выплату единовременного пособия беженцам, которые уже получали деньги по программе. Оно предназначалось для подготовки к зиме.

Отношение к украинским переселенцам в Европе серьезно меняется. Сотрудники пограничной службы Польши ранее отказали во въезде в страну почти девяти тысячам человек.
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