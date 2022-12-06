Европейский Центробанк предупредил о новой волне инфляции в 2023

Экономист также заявил, что возможен второй раунд инфляции в 2023 и 2024 годах из-за существенного повышения заработной платы в течение следующих трех лет. В связи с этим, по его мнению, потребуется некоторое время, чтобы вернуться к цели ЕЦБ в 2%.