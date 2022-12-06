Европейский Центробанк предупредил о новой волне инфляции в 2023

Брюссель, 6 декабря. Главный экономист Европейского центрального банка (ЕЦБ) Филип Лейн предупредил, что рост потребительских цен приближается к своему апогею, из-за чего стоимость заимствований снова возрастет. Об этом он заявил в интервью газете Milano Finanza.
«Возможно, еще слишком рано рассуждать о том, достигла ли инфляция пика, но я достаточно уверен в том, что мы, вероятно, близки к ее апогею. Но является ли уже нынешняя ситуация пиком или он наступит в начале 2023 года, пока неизвестно», — отметил Лейн.
Экономист также заявил, что возможен второй раунд инфляции в 2023 и 2024 годах из-за существенного повышения заработной платы в течение следующих трех лет. В связи с этим, по его мнению, потребуется некоторое время, чтобы вернуться к цели ЕЦБ в 2%.
Центральный банк планирует в очередной раз повысить процентные ставки в середине декабря. Ожидается, что это увеличение не превысит полпункта, в отличие от предыдущих в 75 базисных пунктов.
«Мы ожидаем, что потребуется дальнейшее повышение ставок, но точка отсчета сейчас другая. Мы уже повысили ставки на 200 базисных пунктов и должны учитывать масштабы того, что уже сделали», — добавил Лейн.
По мнению аналитиков, хотя глобальная инфляция, вероятно, упадет со своего пика, она останется выше долгосрочных целей центральных банков. Ожидается, что базовая инфляция, которая не включает энергоносители и продукты питания, во многих странах достигнет пика позже, поскольку влияние высоких цен на энергоносители на более широкую цепочку поставок будет «замедленным».
«Не ожидайте, что инфляция снизится до целевого уровня в 2% так быстро», — отметила главный экономист PGIM Fixed Income Кэтрин Нейсс.
Инфляция в европейских странах увеличилась до рекордных уровней в результате антироссийских санкций и роста цен на энергоносители. Ожидается, что надвигающаяся рецессия существенно ухудшит уровень жизни обычных граждан.