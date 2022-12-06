Россия приветствовала подписание соглашения о передаче власти гражданским лицам в Судане

Москва, 6 декабря. Министерство иностранных дел РФ поприветствовало подписание рамочного соглашения о передаче власти гражданским лицам в Судане. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Военное руководство республики, ряд партий и объединений гражданского общества накануне утвердили документ в Хартуме. Он предусматривает формирование правительства во главе с премьер-министром и нового состава высшего коллегиального органа власти — Верховного (Суверенного) совета. Переходный период продлевается на два года с последующим проведением всеобщих выборов.
«Рассматриваем достижение указанных договоренностей в качестве важного шага, призванного оказать стабилизирующий эффект на внутриполитическую ситуацию в Судане. Ожидаем, что он позволит возобновить оказание международной донорской помощи этой стране, что содействовало бы решению накопившихся острых проблем в социально-экономической сфере», — говорится в заявлении МИД РФ.
Представители внешнеполитического ведомства добавили, что после подписания соглашения необходимо сконцентрировать внимание на его реализации. Это поможет развитию политического процесса, нацеленного на достижение широкого национального согласия.
Ранее глава переходного Суверенного совета генерал-лейтенант Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил, что достигнутые договоренности являются не соглашением между военной составляющей и политическими силами, а скорее консенсусом.