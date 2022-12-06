Россия приветствовала подписание соглашения о передаче власти гражданским лицам в Судане

Военное руководство республики, ряд партий и объединений гражданского общества накануне утвердили документ в Хартуме. Он предусматривает формирование правительства во главе с премьер-министром и нового состава высшего коллегиального органа власти — Верховного (Суверенного) совета. Переходный период продлевается на два года с последующим проведением всеобщих выборов.