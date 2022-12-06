Национальный банк Буркина-Фасо организовал день карьеры для выпускников университетов страны

Уагадугу, 6 декабря. Национальный банк Буркина-Фасо Societe Generale Burkina Faso (SGBF) провел конференцию на тему трудоустройства для выпускников местных университетов.
Генеральный директор организации во вступительной речи призвал молодых людей республики сделать все возможное для реализации профессиональных проектов. В рамках встречи руководство компании пообщалось со студентами и рассказало о своих зонах ответственности.
На конференции представители SGBF дали выпускникам советы по трудоустройству, написанию резюме и поведению на собеседованиях. Кроме того, они провели отборочный этап для кандидатов на должность сотрудника банка. В конкурсе примут участие 24 соискателя.
«Целью встречи является обмен опытом и демонстрация собственных проектов. Это возможность показать навыки и подчерпнуть что-то для себя», — сообщил генеральный директор компании.
Ранее государственные служащие Буркина-Фасо прошли военную подготовку в учебной группе вооруженных сил (GIFA). В течение 11 недель гражданские специалисты осваивали тактику боя и совершенствовали знания в области менеджмента и управления.