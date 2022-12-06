Соловейчик: плохая уборка снега может оставить Санкт-Петербург без туристов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий Санкт-Петербургу взимать с туристов курортный сбор. Власти культурной столицы несколько лет добивались данного решения. При невозможности съездить в Европу многие россияне отправятся на новогодние праздники именно в Петербург. Вот только отдых туристам могут омрачить сосульки, снежные горы, гололед и бесконечные пробки.