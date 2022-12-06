Соловейчик: плохая уборка снега может оставить Санкт-Петербург без туристов

Представитель регионального Союза коммунистов Санкт-Петербурга, политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик в комментарии ФАН высказался о прямом влиянии уборки снега на увеличение туристического потока в Северной столице.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий Санкт-Петербургу взимать с туристов курортный сбор. Власти культурной столицы несколько лет добивались данного решения. При невозможности съездить в Европу многие россияне отправятся на новогодние праздники именно в Петербург. Вот только отдых туристам могут омрачить сосульки, снежные горы, гололед и бесконечные пробки.
«Конечно, скверно влияет плохая уборка снега на турпоток. Люди поедут на новогодние каникулы и попадут в снежные бури, заносы. Уборка снега — это вопрос, связанный с городским транспортом, с историческим центром. Если все будет завалено, туристы в гостинице что ли будут сидеть все время? Очевидно, что доступ к музеям, театрам, магазинам, концертным залам — это все уборка снега. А работа транспорта? Если турист живет не в центре, а на окраине, ему надо доехать до центра. Это опять-таки связано с уборкой снега. Поэтому это вопрос важнейший, комплексный и, безусловно, плохая уборка снега плохо влияет на туристический поток. Тут даже сомнений нет», — высказал мнение Соловейчик.
Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург уже начал обрастать сугробами из-за мощного снегопада. Непогода также ухудшила видимость на дорогах.