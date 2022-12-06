Литовкин: высокомерие не позволяет Западу смириться с ракетным потенциалом ВС РФ

По словам Литовкина, на Западе к России относятся с высокомерием и без уважения, полагая, что это технологически отсталая страна. Однако тот факт, что в зону спецоперации продолжают прилетать созданные в РФ ракеты вызывает искреннее удивление у западных политиков.