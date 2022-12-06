Политолог Джаралла рассказал о различии походов России и США к пониманию переговоров по Украине

США подразумевают под мирными переговорами между Россией и Украиной капитуляцию Москвы. РФ не собирается сдавать свои национальные интересы и намерена достичь поставленных целей СВО. Таким мнением с редакцией ФАН поделился политический эксперт Владимир Джаралла.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва не видит перспектив переговоров с Киевом. Заявление чиновника прозвучало на фоне двойственной риторики Вашингтона, откуда исходят намеки на возможность диалога, а вместе с тем — угрозы неким международным трибуналом по Украине.
«Все очень просто. Это тот случай, когда поймал медведя, но идти не можешь, поскольку он тебя держит. Пожалуй, этим образом из анекдота можно описать сложившуюся ситуацию», — отметил Владимир Джаралла.
Аналитик оценил развитие ситуации вокруг «незалежной». По его словам, Россия постепенно, но достаточно уверенно избавляется от «всяких поблажек и льгот».
«Это неизбежно ведет к закономерному результату, то есть к победе. Поражение Украины выглядит неизбежным. Но реальная картина на поле еще не сложилась, а стороны ведут достаточно ожесточенные бои местного значения», — констатировал Джаралла.
Специалист обратил внимание на встречу представителей Белого дома и Елисейского дворца. Президент Франции Эммануэль Макрон с трудом скрывает отрицательное отношение к действиям США.
«В Вашингтоне завершились переговоры между Макроном и Байденом, прошедшие в чрезвычайном для американцев тоне. Макрон не особенно сдерживал свое недовольство по поводу эгоистичной политики США, буквально перетягивающих на себя все ресурсы, чтобы смягчить экономический кризис прежде всего у себя. Но происходит это за счет европейцев, которые на себе ощущают все отрицательные последствия», — подчеркнул политический обозреватель.
Джаралла указал на разные интерпретации одного термина Кремлем и Белым домом. США желают поражения РФ, а не достижения справедливого мира.
«Под словом "переговоры" американцы завуалируют ту или иную форму капитуляции России. При этом Москва слишком многое поставила на карту, для того чтобы удовлетвориться минимальными результатами. Россия настаивает на обеспечении своих национальных интересов, чтобы с той территории (Украины. — Прим. ФАН) никогда, даже теоретически, не исходили угрозы или она стала плацдармом для Запада. Это очень простые и достаточно ясные цели», — полагает специалист.
Эксперт утверждает, что различия в подходах Кремля и Белого дома сохраняются. Руководство РФ не намерено уступать позиции.
«Американская сторона говорит о переговорах, предусматривая сдачу Россией своих позиций. Песков говорит о том, что интересы России не изменились, и если они не будут удовлетворены, то смысла в таких переговорах нет», — пояснил Джаралла.
Ранее экс-сенатор Франц Клинцевич сообщил, что Финляндия потеряет суверенитет с момента вступления в НАТО. По его мнению, англосаксы подчиняют независимые государства и лишают их субъектности.