Политолог Джаралла рассказал о различии походов России и США к пониманию переговоров по Украине

«В Вашингтоне завершились переговоры между Макроном и Байденом, прошедшие в чрезвычайном для американцев тоне. Макрон не особенно сдерживал свое недовольство по поводу эгоистичной политики США, буквально перетягивающих на себя все ресурсы, чтобы смягчить экономический кризис прежде всего у себя. Но происходит это за счет европейцев, которые на себе ощущают все отрицательные последствия», — подчеркнул политический обозреватель.