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Студия Никиты Михалкова планирует снять фильм «Бременские музыканты»

Общество
Студия Никиты Михалкова планирует снять фильм «Бременские музыканты»

Студия режиссера Никиты Михалкова «ТРИТЭ» собирается выпустить приключенческую комедию «Бременские музыканты». Компания представила соответствующий проект на очной защите лидеров отрасли в Фонде кино.

Фильм студии Михалкова снимут по мотивам советского мультфильма. Режиссером киноверсии «Бременских музыкантов» назначили Алексея Нужного, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Роль Трубадура досталась звезде фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» Тихону Жизневскому. Также в ленте сыграют Юра Борисов (петух), Константин Хабенский (сыщик), Сергей Бурунов (король), Мария Аронова (королева разбойников), Ирина Горбачева (кошка) и Дмитрий Дюжев (осел). Создать образы персонажей помогут пластический грим и аниматроники.

Комедия расскажет о детстве Трубадура, пишет газета «Культура». В кинокартине покажут, как герой познакомился с животными, которые стали его друзьями.
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