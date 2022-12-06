Студия Никиты Михалкова планирует снять фильм «Бременские музыканты»

Студия режиссера Никиты Михалкова «ТРИТЭ» собирается выпустить приключенческую комедию «Бременские музыканты». Компания представила соответствующий проект на очной защите лидеров отрасли в Фонде кино.
Фильм студии Михалкова снимут по мотивам советского мультфильма. Режиссером киноверсии «Бременских музыкантов» назначили Алексея Нужного, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».
Роль Трубадура досталась звезде фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» Тихону Жизневскому. Также в ленте сыграют Юра Борисов (петух), Константин Хабенский (сыщик), Сергей Бурунов (король), Мария Аронова (королева разбойников), Ирина Горбачева (кошка) и Дмитрий Дюжев (осел). Создать образы персонажей помогут пластический грим и аниматроники.
Комедия расскажет о детстве Трубадура, пишет газета «Культура». В кинокартине покажут, как герой познакомился с животными, которые стали его друзьями.