Не надо линчевать людей: Эдгард Запашный встал на сторону Лепса после его драки в баре

Главным инфомейкером минувших выходных стал певец Григорий Лепс, который посетил Санкт-Петербург с концертом. Однако выступление не задалось, любимец публики даже бросил микрофон посреди сцены. После мероприятия исполнитель отправился в бар, где подрался с одним из посетителей. Далеко не все коллеги артиста одобрили подобное поведение. Народный артист РФ, гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный в своей колонке для ФАН рассказал, как относится к скандальному инциденту.
Не торопитесь линчевать людей. Колонка Эдгарда Запашного
Не так давно наткнулся на интервью украинской певицы Светланы Лободы, в нем она заявила, что была «№1» на российской эстраде. В своем Telegram-канале «Zапашный» я провел опрос: кто же, мо мнению моих подписчиков, является певцом «№1»? В голосовании принимало участие более 7,5 тысячи человек. Светлана Лобода заняла почетное последнее место с 1% голосов. Первое место занял всем вам известный певец Григорий Лепс, набрав 36% голосов.
И вот пару дней назад народный артист России стал в буквальном смысле слова «героем» дня. Героем, потому что в Сети появилось сразу два скандальных видео с его участием. На первом — Григорий на концерте кланяется публике, затем в сердцах разбивает микрофон о сцену и уходит за кулисы.
На втором видео запечатлено, как артист принимает участие в драке с неизвестным нам человеком.
Опубликовав эти два видео в своем Telegram-канале, я тут же прочитал большое количество разных комментариев. Многие сетовали, что такое поведение на концерте недопустимо, это неуважение к публике. Хотя еще раз подчеркну — очевидно, что Григорий поблагодарил публику, поклонился, сделал небольшой комплимент руками, а потом в прямом смысле слова психанул. Его помощники мне сказали, что именно в этот момент он сорвал голос. Понимая, что впереди еще много концертов, в том числе и в горячих точках, он был вынужден прервать выступление. Сорвавшись, он швырнул под ноги микрофон и ушел за кулисы. Кстати, некоторые зрители утверждают, что это была заключительная песня концерта в Санкт-Петербурге.
Второе видео демонстрирует нам Лепса, которого мы не видали ранее. Шестидесятилетний артист принимает участие в драке с несколькими людьми. Он подвижен, эмоционален, очевидно, очень разозлен. Человек, который пострадал в результате этой драки провоцировал Григория, кидался на него, наверняка, звучала нецензурная брань, как в адрес самого Григория, так и в адрес его команды. И мне непонятно, чего этот человек ожидал. Ведь, если ты принимаешь участие в драке, всегда нужно помнить, что нет гарантий выйти победителем, но всегда есть вероятность, что можно огрести.
Неизвестный нам человек пострадал в этой драке: его действительно ударили несколько раз. Как мне кажется, после этого можно было и разойтись. Но он дошел до полицейского участка и написал заявление на Лепса о причинении средней тяжести вреда его здоровью. Конечно, я считаю, это не по-мужски, тем более, если именно он, как мне кажется, является главным зачинщиком произошедших на улице событий. Поэтому идти в полицию в данной ситуации — удел слабых. Но пусть это будет на его совести.
В большей степени меня волнует поведение некоторых наших артистов, которые не стали поддерживать певца, хотя многие с удовольствием принимали участие в его концертах. Так, певица Вика Цыганова сделала заявление, что надо лишить Григория Лепса звания народного артиста. Кто-то ее поддержал, считая, что поведение на концерте и уличная драка не красят человека в таком статусе. Но я, покопавшись в интернете, не нашел ничего от Вики Цыгановой про то, как Григорий не единожды давал концерты в больницах для вернувшихся из зоны СВО, как давал концерты в Донбассе. И я не видел заявлений Вики, что Григорию было бы правильно после таких хороших поступков присвоить орден за заслуги перед Отечеством любой степени.
И подобное поведение говорит о том, что есть люди, которые ждут, чтобы в один день закричать «Акела промахнулся!». Я не знаком лично с Викой и не знаю историю их общения с Григорием, но мне кажется, что, призывая лишить его звания народного артиста РФ, она поступила нечестно и опрометчиво. Возможно это было сделано на эмоциях, и позже она разберется в вопросе.
Звание народного артиста РФ не означает, что ты не имеешь право подраться на улице. Это я вам говорю, как народный артист, потому что, как говорится, «всякое в жизни бывает». И еще стоит разобраться, что именно произошло на улице. Если мы сейчас узнаем, что, например, тот неизвестный человек оскорбил мать Григория Лепса, то что скажет нам Вика и все те комментаторы, поддержавшие ее?
Друзья, давайте не торопиться линчевать людей только потому, что нам попало одно или два видео. В таких сложных жизненных моментах нужно либо объективно разобраться, либо вовсе не комментировать, если нет времени узнавать правду. Ведь за всем этим стоят живые люди, и я понимаю, что сейчас Григорию очень и очень непросто. В такой ситуации он наверняка оказался первый раз в жизни, ведь против него вполне могут возбудить уголовное дело.
От себя хотелось бы добавить, что было бы правильно, если бы мужчины оставались мужчинами. И я уверен, что, если бы тот парень пошел не в полицию, а на следующий день позвонил Григорию со словами: «Посмотри, что ты наделал!». Скорее всего все закончилось бы мирно. Такой человек, как Лепс скорее всего бы извинился. Предложил бы деньги не только на лечение, но и на издержки нанесенной морально травмы. Потому что мужчина должен оставаться мужчиной, и я убежден, что Григорий таковым и является.
Желаю вам всего хорошего, и поменьше эмоций!