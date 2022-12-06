Не надо линчевать людей: Эдгард Запашный встал на сторону Лепса после его драки в баре

Неизвестный нам человек пострадал в этой драке: его действительно ударили несколько раз. Как мне кажется, после этого можно было и разойтись. Но он дошел до полицейского участка и написал заявление на Лепса о причинении средней тяжести вреда его здоровью. Конечно, я считаю, это не по-мужски, тем более, если именно он, как мне кажется, является главным зачинщиком произошедших на улице событий. Поэтому идти в полицию в данной ситуации — удел слабых. Но пусть это будет на его совести.