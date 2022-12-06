Ванга предсказала НАТО и ЕС незавидное будущее в 2023 году

Многие лидеры Европы в 2023 году будут свергнуты. Такое будущее предсказала Ванга для стран ЕС, заявил журналист Сергей Косторной.
В студии программы «Пусть говорят» обнародовали жуткое предсказание болгарской ясновидящей. Ванга предрекла Европе и НАТО незавидное будущее. Речь идет о 2023 годе.
Как утверждает Косторной, предсказания Ванги не относились к конкретным датам. Они ориентировались на периоды. Ясновидящая была уверена, что западные коалиции начнут распадаться. При этом Россию ожидает более позитивное будущее.
«В 2023 году многие из правителей Европы будут свергнуты. Начнется развал Евросоюза, развал НАТО, будет снята часть санкций с нас, начнется восстановление "Северного потока". Никакой большой войны не будет, никаких катаклизмов не будет», — говорится в комментарии журналиста.
По словам Косторного, Ванга не увидела в будущем глобального военного конфликта и потопы. Провидица заявила, все мировые страны останутся на своих местах.
Ванга известна во всем мире своими предсказаниями. В течение 20 лет женщина принимала посетителей в селе Рупите. Большую жизнь она прожила в болгарском Петриче.