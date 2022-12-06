Россия рисует по «зеленому» фону: не нефтью, так углем

А означает это вот что: «невидимая рука рынка» действует в убеждении, что теперь нефти «вдолгую» будет не хватать, поэтому недостающие тепловые единицы, калории и джоули многие потребители готовятся добывать для себя из альтернативных «карбоновых» энергоносителей. Если уж высокотехнологичная Германия не «зеленеет», а чернеет, возвращаясь ко все более массовому использованию угольных электростанций, что уж говорить об остальных? То есть начался процесс трансформации глобального рынка: не только собственно энергетического, но и финансового, — по многим параметрам сходный с аналогичным процессом начала 1970-х годов, когда «золотой доллар», после ряда войн, включая две мировые, пришедший на смену «золотому фунту стерлингов», превратился в «нефтедоллар». Теперь уже сам этот «нефтедоллар», который полвека правил миром, находится при смерти. Не исключено, что на смену ему идет иная «энергетическая» валюта, (тот же китайский юань, например, хотя это не обязательно — могут появиться и другие варианты), с потенциалом ее дальнейшего преобразования в валюту «информационную», «цифровую». Так что слова ряда официальных лиц, представляющих Россию, о том, что главной целью нашей страны в нынешнем конфликте вокруг потолка цен является стремление не заработать побольше денег на экспорте нефти, а сломать существующий неоколониальный миропорядок в целом, наверное, следует воспринимать чуть серьезнее, чем просто рекламную риторику.