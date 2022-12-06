Россия рисует по «зеленому» фону: не нефтью, так углем

Вот и пошли первые дни действия так называемого потолка цен (price cap) на российскую нефть, установленного усилиями США и их союзников по «альянсу демократий».
Очень демократичного потолка на уровне целых 60 долларов за бочку черного золота — впрочем, об изначально спланированных «дырявостях» этого потолка, со множеством отсрочек и исключений, а также о его принципиальной «подвижности по высоте» сказано было уже предостаточно. И это понятно: в конце концов, как раз Россия сейчас является крупнейшим в мире государством-экспортером нефти, а вдобавок она еще и военная сверхдержава, поэтому пресловутая «политика канонерок» или авианосцев по отношению к ней принципиально исключается: это не Ирак, не Ливия, не Сирия, не Венесуэла и даже не Иран. А раз так, то потолком нефтяных цен нашу страну пытались накрыть с максимальными предосторожностями — так, чтобы самих до смерти не придавило.
Похоже, главным для англосаксов было даже не заявленное ими ограничение экспортных доходов российского бюджета, а создание прецедента на будущее, сформировав как противовес «картелю продавцов нефти» в виде ОПЕК+ своего рода «картель покупателей нефти», причем с обязательным включением в него США, также одного из ведущих мировых производителей и экспортеров черного золота, но все же его нетто-импортера.
Кстати, если говорить о прецедентах. Предыдущая попытка устроить нечто подобное для российского голубого золота в рамках «единой Европы», принимая разные «энергетические хартии» и «энергетические пакеты ЕС», закончилась известным и вполне предсказуемым результатом: дефицитом газа и потолком цен почти в два раза выше уровня текущих рыночных цен — почти в 3000 долларов за тысячу «кубов». Но, видимо, как любая «уходящая натура», страны коллективного Запада ничего не забыли (имеются в виду дешевые энергоносители в рамках «порядка, основанного на правилах») и ничему не научились (имеется в виду новый формат международных отношений многополярного мира). Потому и решились на второй подход: с большими силами, но и к гораздо большему весу.
Судить о результате предпринятых ими усилий по данным дня 5 декабря или даже оставшихся до «рождественской паузы» первых дней зимы, конечно, еще рано, однако, завершая намеченную выше аналогию «альянса демократий» со спортсменом-штангистом на помосте, заметно, что его «мышцы» уже сейчас, в первых движениях, срабатывают не так, как должны были бы сработать. А значит — велика вероятность того, что успешно «взять вес» у него не получится, и хорошо, если в итоге все обойдется без тяжелых травм.
Причем речь не идет о том, что азиатские потребители продолжали 5 декабря закупать российскую нефть по ценам почти в 20 долларов выше указанного «потолка». И не о том, что в Москве, где обещали оставить без российской нефти все государства, которые поддержат введение потолка цен, сообщили о возможности прекращения экспорта черного золота в Японию в рамках проекта «Сахалин-2», хотя он представляет собой официально разрешенное Стране восходящего солнца исключение. Точно так же речь не идет об устроенных турецкими властями из танкеров с российской нефтью «пробках» у проливов Босфор и Дарданеллы, ведущих из Черного моря в Средиземное. Речь идет прежде всего о скачкообразном возврате средних цен к отметкам в 1500 (в середине ноября было ниже 1000) долларов за 1000 кубометров газа и к 400 (было ниже 330) долларов за тонну угля с явной перспективой дальнейшего роста.
А означает это вот что: «невидимая рука рынка» действует в убеждении, что теперь нефти «вдолгую» будет не хватать, поэтому недостающие тепловые единицы, калории и джоули многие потребители готовятся добывать для себя из альтернативных «карбоновых» энергоносителей. Если уж высокотехнологичная Германия не «зеленеет», а чернеет, возвращаясь ко все более массовому использованию угольных электростанций, что уж говорить об остальных? То есть начался процесс трансформации глобального рынка: не только собственно энергетического, но и финансового, — по многим параметрам сходный с аналогичным процессом начала 1970-х годов, когда «золотой доллар», после ряда войн, включая две мировые, пришедший на смену «золотому фунту стерлингов», превратился в «нефтедоллар». Теперь уже сам этот «нефтедоллар», который полвека правил миром, находится при смерти. Не исключено, что на смену ему идет иная «энергетическая» валюта, (тот же китайский юань, например, хотя это не обязательно — могут появиться и другие варианты), с потенциалом ее дальнейшего преобразования в валюту «информационную», «цифровую». Так что слова ряда официальных лиц, представляющих Россию, о том, что главной целью нашей страны в нынешнем конфликте вокруг потолка цен является стремление не заработать побольше денег на экспорте нефти, а сломать существующий неоколониальный миропорядок в целом, наверное, следует воспринимать чуть серьезнее, чем просто рекламную риторику.
Надеюсь, у многих стран, примеривших на себя сшитый по англо-американским меркам price cap, после этого будет сильно болеть голова. И чем дольше они будут с ним щеголять — тем сильнее.