Чавушоглу пригрозил Греции «бурей» из-за милитаризации островов в Эгейском море

Греция должна отказаться от размещения вооружений на островах в восточной части Эгейского моря. Такое заявление сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
По словам Чавушоглу, эта часть островов в Эгейском море считается демилитаризованной зоной, поэтому Афинам следует прекратить размещать вооружения на указанной территории.
«Кто сеет ветер — пожнет бурю! Если Греция выступает против мира в регионе и не делает шаг назад, то Турция предпримет все необходимые шаги на местах», — констатировал глава турецкого МИД.
Милитаризация греческих островов является грубым нарушением международных переговоров и турецкая сторона не собирается игнорировать угрозы подобного плана в свой адрес, добавил министр.
Ранее глава национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Финляндия и Швеция еще не выполнили взятые на себя обязательства для вступления в НАТО, передает RT.