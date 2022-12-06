Экс-замглавы комитета госстройнадзора Ленобласти получил условный срок за взятку

Суд вынес приговор бывшему заместителю руководителя комитета государственного строительного надзора Ленобласти. Экс-чиновник признан виновным в получении взятки и халатности.
Следователи доказали, что первое преступление было совершено в конце 2020 года. Деньги в размере 500 тысяч рублей коррупционеру передал директор фирмы. За незаконное вознаграждение фигурант согласился выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства.
Виновник также халатно отнесся к обязанностям по контролю за возведением жилкомплексов во Всеволожском и Гатчинском районах. Преступление обернулось остановкой строительных работ. В дальнейшем из бюджета пришлось выделить деньги, чтобы дома были достроены. По вине чиновника пострадали сотни дольщиков.
Учитывая окончание срока исковой давности по делу о халатности, виновник получил пять лет колонии условно со штрафом в размере 5 миллионов рублей.