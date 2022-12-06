Экс-замглавы комитета госстройнадзора Ленобласти получил условный срок за взятку

Виновник также халатно отнесся к обязанностям по контролю за возведением жилкомплексов во Всеволожском и Гатчинском районах. Преступление обернулось остановкой строительных работ. В дальнейшем из бюджета пришлось выделить деньги, чтобы дома были достроены. По вине чиновника пострадали сотни дольщиков.