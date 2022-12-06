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Экс-замглавы комитета госстройнадзора Ленобласти получил условный срок за взятку

Происшествия
Экс-замглавы комитета госстройнадзора Ленобласти получил условный срок за взятку

Суд вынес приговор бывшему заместителю руководителя комитета государственного строительного надзора Ленобласти. Экс-чиновник признан виновным в получении взятки и халатности.

Следователи доказали, что первое преступление было совершено в конце 2020 года. Деньги в размере 500 тысяч рублей коррупционеру передал директор фирмы. За незаконное вознаграждение фигурант согласился выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства.

Виновник также халатно отнесся к обязанностям по контролю за возведением жилкомплексов во Всеволожском и Гатчинском районах. Преступление обернулось остановкой строительных работ. В дальнейшем из бюджета пришлось выделить деньги, чтобы дома были достроены. По вине чиновника пострадали сотни дольщиков.

Учитывая окончание срока исковой давности по делу о халатности, виновник получил пять лет колонии условно со штрафом в размере 5 миллионов рублей.
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