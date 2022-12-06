Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Ограничение стоимости российской нефти вызвало ажиотажный спрос на бензин в Венгрии

Экономика
Ограничение стоимости российской нефти вызвало ажиотажный спрос на бензин в Венгрии

Нехватка топлива на венгерских АЗС возникла после введения ограничений на поставки российской нефти в Евросоюз морским путем.

Некоторые заправки в центре Будапешта прекратили работу из-за того, что у них не осталось бензина. Представители крупнейшей нефтегазовой компании MOL, которая обеспечивает своей продукцией 85% АЗС в стране, отметили, что пока не могу работать на полную мощность.

Дунайский нефтеперерабатывающий завод организации, использующий российскую нефть, тоже ограничен в функционале. Он восстановит нормальную деятельность только после профилактического ремонта, который займет несколько недель.
венгрия азс бензин
Военкоры ФАН
Лучшие в аду