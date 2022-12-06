Ограничение стоимости российской нефти вызвало ажиотажный спрос на бензин в Венгрии

Некоторые заправки в центре Будапешта прекратили работу из-за того, что у них не осталось бензина. Представители крупнейшей нефтегазовой компании MOL, которая обеспечивает своей продукцией 85% АЗС в стране, отметили, что пока не могу работать на полную мощность.