Ограничение стоимости российской нефти вызвало ажиотажный спрос на бензин в Венгрии

Нехватка топлива на венгерских АЗС возникла после введения ограничений на поставки российской нефти в Евросоюз морским путем.
Некоторые заправки в центре Будапешта прекратили работу из-за того, что у них не осталось бензина. Представители крупнейшей нефтегазовой компании MOL, которая обеспечивает своей продукцией 85% АЗС в стране, отметили, что пока не могу работать на полную мощность.
Дунайский нефтеперерабатывающий завод организации, использующий российскую нефть, тоже ограничен в функционале. Он восстановит нормальную деятельность только после профилактического ремонта, который займет несколько недель.