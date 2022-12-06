Пугачева вошла в топ-100 самых влиятельных женщин 2022 года

Компания BBC (русская служба является иноагентом) подготовила список 100 самых влиятельных женщин 2022 года. В рейтинге оказалась певица Алла Пугачева.
Составили рейтинга отметили, что Примадонна за годы своей карьеры продала более 250 миллионов записей песен. Кроме того, у артистки огромный репертуар.
«Ее (Пугачеву. — Прим. ред) справедливо называют "Королевой русской поп-музыки". Она давно стала легендой, известной своим чистым меццо-сопрано, но сейчас Пугачева уже не выступает», — говорится в описании Примадонны в рейтинге на официальном сайте BBC.
Также журналисты обратили внимание, что Примадонна часто говорила о проблеме домашнего насилия.