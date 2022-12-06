Депутат Госдумы Колунов заявил о недопустимости публикаций фото с места украинских ударов

Ряд регионов Российской Федерации подвергается обстрелам со стороны Украины. В частности, вчера была совершена атака на авиабазу Дягилево под Рязанью. Сразу после инцидента в Сети появились фотографии с места происшествия. СМИ предположили, что видео в социальных сетях распространили специально.
Аналогичной точки зрения придерживаются и парламентарии. Депутат Госдумы Сергей Колунов объяснил, почему такие публикации недопустимы и могут нанести серьезный ущерб обороноспособности страны.
Принять во внимание риски и последствия. Колонка Сергея Колунова
Мы уже не раз говорили, что подобные фото и видео размещать недопустимо. Здравые граждане, понимающие всю ответственность за информирование, подобную информацию не размещают в социальные сети, не рассылают по друзьям и знакомым. А кто не желает принять во внимание риски и последствия, своими действиями наносят ущерб безопасности и де-факто являются прямыми осведомителями, неся прямой урон нашей стране.