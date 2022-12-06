Эксперт Кнутов предупредил о важности надежной защиты силами ПВО аэродромов ВКС РФ

Киевский режим предпринял попытку атаковать аэродромы российских ВКС в Саратовской и Рязанской областях с помощью реактивных беспилотников. Эти инциденты свидетельствуют о важности надежной защиты тыловых аэродромов России силами ПВО, заявил военный эксперт Юрий Кнутов.
Вражеские беспилотники были сбиты на подлете к Дягилево и Энгельсу, напомнил директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию «Взгляд». Видимо, объекты охраняли ЗРПК «Панцирь-С», которые имеют небольшой боевой радиус, предположил аналитик. Кнутов объяснил, что противовоздушная оборона аэродромов российских ВКС должна быть существенно усилена, причем в сжатые сроки.
Ранее Минобороны РФ подробно рассказало о попытке ударов украинских националистов по Дягилево и Энгельсу, об этом информировал RT.