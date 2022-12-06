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Шатунова и Кузнецова посмертно наградили за вклад в развитие музыки

Общество
Шатунова и Кузнецова посмертно наградили за вклад в развитие музыки

Солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова и автора легендарных хитов коллектива Сергея Кузнецова посмертно наградили за вклад в развитие популярной музыки.

Награждение прошло на церемонии вручения премии «Песня года», которую покажут в эфире 1 и 2 января. Во время концерта детский хор академии композитора Игоря Крутого исполнил для зрителей песню коллектива «Седая ночь», что до слез растрогало поклонников творчества «Ласкового мая».

Создатели «Песни года» рассказали изданию «АиФ», что специально выбрали эту композицию и сделали ее в оркестровой аранжировке. Зрители тепло восприняли исполнение. Организаторы планируют передать именную награду семье Шатунова.
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