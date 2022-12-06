Шатунова и Кузнецова посмертно наградили за вклад в развитие музыки

Награждение прошло на церемонии вручения премии «Песня года», которую покажут в эфире 1 и 2 января. Во время концерта детский хор академии композитора Игоря Крутого исполнил для зрителей песню коллектива «Седая ночь», что до слез растрогало поклонников творчества «Ласкового мая».