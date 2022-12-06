Пушистые психотерапевты: врач Кульгавчук рассказал о пользе животных в лечении психических расстройств

Ученые ряда стран провели исследование и выяснили, что владельцы домашних животных живут дольше нежели те, кто решил не заводить себе мохнатых друзей. Бытует мнение, что взаимодействие с животными не только благоприятно воздействует на человека, но и может помочь справиться с психическими расстройствами.
В клинической картине психических расстройств выделяют симптомы и, в зависимости от нозологии, их проявления могут быть весьма разнообразны. Ведь к психическим расстройствам можно отнести как шизофрению, так и нарушение сна. Врач-психиатр Евгений Кульгавчук объяснил корреспонденту ФАН, что питомцы могут помочь в устранении легких тревожных симптомов, но не ярко выраженных, которые не поддаются контролю.
«Конечно, поглаживание мурлычущей кошки на коленях не сможет устранить бредовые идеи. Но снизить тревогу, добавить умиротворение и улучшить сон – вполне по силам пушистому психотерапевту. Прогулки с собаками тоже помогают переключаться с тревог, проблем и забот. Поэтому можно сказать, что это такой же положительный психотерапевтический фактор, как сбалансированный режим труда и отдыха, диета, психогигиена. Однако руководить процессом лечения все же должен не хвостатый питомец, а врач с соответствующим образованием», — рассказал специалист.
Ранее психиатр Кульгавчук рассказал, могут ли антидепрессанты превратить человека в «овощ».