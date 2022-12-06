Пушистые психотерапевты: врач Кульгавчук рассказал о пользе животных в лечении психических расстройств

В клинической картине психических расстройств выделяют симптомы и, в зависимости от нозологии, их проявления могут быть весьма разнообразны. Ведь к психическим расстройствам можно отнести как шизофрению, так и нарушение сна. Врач-психиатр Евгений Кульгавчук объяснил корреспонденту ФАН, что питомцы могут помочь в устранении легких тревожных симптомов, но не ярко выраженных, которые не поддаются контролю.