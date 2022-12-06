Журналисты составили топ-10 российских звезд, задолжавших по налогам

Многие российские звезды задолжали крупные суммы Федеральной налоговой службе (ФНС). Журналисты составили топ-10 таких знаменитостей.
На первом месте оказался король эстрады Филипп Киркоров. Он должен более 7 миллионов рублей налогов за недвижимость и автомобили.
Вторыми оказались певец Валерий Меладзе и его супруга, экс-солистка «ВИА Гры» Альбина Джанабаева. Вместе они задолжали свыше 1 миллиона рублей за недвижимость и машину.
Третьей идет блогер и телеведущая Настя Ивлеева. За ней числится задолженности в 638 тысяч рублей, причем 608 из них — налог на автомобиль. Еще 30 Ивлеева обязана выплатить за дом в Подмосковье, сообщает kp.ru.
В первую пятерку должников попали певица МакSим (465 тысяч рублей за московскую квартиру и машину) и блогер Дава. Последний задолжал 348 тысяч рублей за автомобиль и недвижимость. В эту сумму входит и налог для предпринимателей.
В топ-10 оказались семья рэпера Джигана и блогера Оксаны Самойловой (230 тысяч рублей на двоих), комик и актер Александр Ревва (109 тысяч) и рэпер Баста (92 тысячи). На последних строчках расположились певица Анна Семенович (76 тысяч рублей) и балерина Анастасия Волочкова (74 тысячи).