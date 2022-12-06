В Волгограде обсудили возможное переименование города в Сталинград

Вопрос о том, чтобы Волгоград снова стал Сталинградом, обсуждается уже давно. 19 ноября, в день празднования начала контрнаступления под Сталинградом, с инициативой о возвращении городу легендарного имени к губернатору области Андрею Бочарову обратились волгоградские ветераны, сообщает «Волгоградская правда».