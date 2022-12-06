В Волгограде обсудили возможное переименование города в Сталинград

В понедельник, 5 декабря, в Волгоградской областной думе прошло первое заседание общественного совета по изучению общественного мнения о возвращении городу-герою имени Сталинград.
Вопрос о том, чтобы Волгоград снова стал Сталинградом, обсуждается уже давно. 19 ноября, в день празднования начала контрнаступления под Сталинградом, с инициативой о возвращении городу легендарного имени к губернатору области Андрею Бочарову обратились волгоградские ветераны, сообщает «Волгоградская правда».
Глава региона ответил, что перед тем, как принимать такие ответственные решения, необходимо изучить общественное мнение по данному вопросу. Тогда и был создан профильный совет.
Андрей Бочаров отметил, что вопрос возвращения городу имени Сталинград имеет историческое значение. Поэтому итогом работы совета должно быть тщательно взвешенное решение, выносить этот вопрос на референдум или нет.