Илон Маск опасается за свою жизнь после скандала вокруг ноутбука Хантера Байдена

Вашингтон, 6 декабря. Генеральный директор Tesla Motors, миллиардер Илон Маск считает, что его жизни может угрожать опасность. Своими опасениями он поделился ходе беседы в чате Twitter Spaces.
По признанию бизнесмена, сейчас он «не рискнет проехаться в машине с открытым верхом».
«Честно говоря, риск того, что со мной случится что-то плохое или я могу быть в буквальном смысле застрелен, весьма значителен», — заявил Маск.
Комментарии Маска прозвучали после публикации внутренних документов Twitter, которые касаются политики цензуры, проводимой предыдущим руководством соцсети. В частности, из документов, которые были опубликованы независимым журналистом Мэттом Тайбби, стало известно, что Twitter активно удалял материалы, связанные с расследованием в отношении коррупционных действий семьи Байденов, доказательства которых были найдены на ноутбуке Хантера Байдена. По слова Тайбби, соцсеть боролась с распространением этой информации сильнее, чем с материалами, содержащими детскую порнографию.
«Twitter предпринял экстраординарные шаги, чтобы скрыть историю, удалив ссылки и разместив предупреждения о том, что она может быть «небезопасной». Они даже заблокировали его передачу через прямое сообщение, инструмент, до сих пор предназначенный для крайних случаев, например, детской порнографии», — написал журналист.
Как сообщил Маск, который в конце октября приобрел Twitter, нынешняя порция опубликованных документов является только началом. По его словам, идея проверки внутренних файлов Twitter заключается в том, чтобы «рассказать обо всем, что произошло в прошлом, чтобы укрепить общественное доверие к будущему».
Как сообщил конгрессмен от Республиканской партии Джеймс Комер, сотрудники Twitter, ответственные за обеспечение цензуры в соцсети, предстанут перед комитетом Конгресса и ответят на вопросы, связанные с сокрытием результатов расследования в отношении Хантера и Джо Байденов.