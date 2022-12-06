Илон Маск опасается за свою жизнь после скандала вокруг ноутбука Хантера Байдена

Комментарии Маска прозвучали после публикации внутренних документов Twitter, которые касаются политики цензуры, проводимой предыдущим руководством соцсети. В частности, из документов, которые были опубликованы независимым журналистом Мэттом Тайбби, стало известно, что Twitter активно удалял материалы, связанные с расследованием в отношении коррупционных действий семьи Байденов, доказательства которых были найдены на ноутбуке Хантера Байдена. По слова Тайбби, соцсеть боролась с распространением этой информации сильнее, чем с материалами, содержащими детскую порнографию.