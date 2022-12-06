Высший государственный совет Ливии подтвердил готовность создать единую власть в стране

Триполи, 6 декабря. Члены Высшего государственного совета Ливии провели успешное заседание, в ходе которого обсудили ряд спорных вопросов, касающихся выхода страны из затяжного политического кризиса. Об этом сообщает издание Libya Al Ahrar.
Участники встречи подтвердили стремление следовать пути конституционного правления и суверенных позиций, а также добиться объединения правительства государства.
«Совет провел официальное заседание под председательством главы ВГС Халеда аль-Мишри с действующим кворумом в 86 чиновников», — рассказал участник заседания Амаль Мухаммад.
Во время сессии присутствующие также обсудили создание комитета для переговоров с Палатой представителей Ливии, отчет по отбору членов на суверенные должности и механизм объединения исполнительной власти.
Стоит отметить, что это первое официальное заседание ВГС после того, как в ноябре на чиновников напали вооруженные бандформирования. Атака привела к срыву встречи.
Халед аль-Мишри обвинил вооруженные силы, связанные с главой нелегитимного Правительства национального единства Абд аль-Хамидом Дбейбой, в препятствовании работы совета. Он потребовал от генерального прокурора начать расследование по этому делу.
Напомним, что глава ВГС и спикер Палаты представителей Агила Салех впервые встретятся в городе Гадамес для обсуждения вопроса по формированию единой власти в Ливии. Заседание состоится 8 декабря.