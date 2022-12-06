Манукян призвал к международному трибуналу по расследованию преступлений США за последние 30 лет

Соединенные Штаты Америки не имеют никакого морального и юридического права устраивать суд над действиями РФ в рамках СВО. Логичней представляется расследование многочисленных преступлений Вашингтона, совершенных в отношении независимых стран мира. Таким мнением с редакцией ФАН поделился журналист и блогер Вадим Манукян.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что проект некоего международного трибунала по Украине находится в актуальной повестке. Об этом чиновник сообщил во время выступления на конференции The Wall Street Journal WSJ CEO Summit.
Журналист Манукян указал на выборочный подход Белого дома к оценке происходящего. При этом американская политика направлена на дискредитацию Москвы.
«США в упор не видят преступления нацистов, не замечают кучу наемников из разных стран, находящихся там абсолютно незаконно. Они предпочитают видеть только Россию, проводящую суверенную политику в рамках спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины», — отметил эксперт.
Блогер уверен в тщетности намерений Белого дома. Аналогичный прецедент продемонстрировал бесплодность таких русофобских инсинуаций.
«Все эти трибуналы, про которые намекают США, не стоят выеденного яйца и ничего не влекут за собой. Запад любит потешить себя, рассказывать сказки, которым научил и Украину. Я бы не воспринимал всерьез подобные заявления», — убежден Манукян.
Специалист подверг критике двуличный подход Белого дома к оценке международной политики. При этом наглядные факты полностью исключаются из спектра рассматриваемых проблем.
«Смешно слышать подобные вещи от США — страны, нарушающей международное право, сломавшее через колено Совет Безопасности ООН, реализуя собственные операции в Ираке, Ливии, Сирии. Вместе с НАТО они вероломно разбомбили Югославию. Американцы просто убивали десятки, сотни тысяч людей, и им было наплевать. Слушать от Вашингтона призывы к трибуналу — это вообще за гранью разумного», — подчеркнул журналист.
Эксперт призвал к анализу глобальной активности Белого дома в период после распада Советского Союза. Американцы повинны в многочисленных правонарушениях, которые необходимо беспристрастно расследовать.
«Логичным представляется создание трибунала по США для расследования хотя бы тех преступлений, которые были совершены в последние 30 лет. Там есть много чего, что можно предъявить. Ряд стран сразу откликнутся, чтобы осудить Соединенные Штаты», — подытожил Манукян.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что результатом происходящего на украинской территории должен стать долгосрочный и справедливый мир. Москва сейчас не видит перспектив диалога с Киевом.