Манукян призвал к международному трибуналу по расследованию преступлений США за последние 30 лет

Соединенные Штаты Америки не имеют никакого морального и юридического права устраивать суд над действиями РФ в рамках СВО. Логичней представляется расследование многочисленных преступлений Вашингтона, совершенных в отношении независимых стран мира. Таким мнением с редакцией ФАН поделился журналист и блогер Вадим Манукян.