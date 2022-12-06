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Госдума попросила прокуратуру проверить двух популярных блогеров на пропаганду ЛГБТ

Общество
Госдума попросила прокуратуру проверить двух популярных блогеров на пропаганду ЛГБТ

Первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова попросила Генеральную прокуратуру РФ проверить популярных блогеров Дашу Карейку и Хилми Форкс на пропаганду ЛГБТ.

Лантратова сообщила, что к ней часто поступают запросы с просьбой проверить блогеров, чей контент отличается деструктивной деятельностью, пропагандой ЛГБТ, наркотиков и насилия. Депутат попросила Генпрокуратуру РФ проверить аккаунты блогеров Карейки и Форкс.

В своем обращении она напоминает о подписанном президентом России Владимиром Путиным законе о запрете пропаганды ЛГБТ. Лантратова просит Роскомнадзор ужесточить контроль за исполнением законодательства, сообщает РИА Новости.
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