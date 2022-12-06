Госдума попросила прокуратуру проверить двух популярных блогеров на пропаганду ЛГБТ

Первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова попросила Генеральную прокуратуру РФ проверить популярных блогеров Дашу Карейку и Хилми Форкс на пропаганду ЛГБТ.
Лантратова сообщила, что к ней часто поступают запросы с просьбой проверить блогеров, чей контент отличается деструктивной деятельностью, пропагандой ЛГБТ, наркотиков и насилия. Депутат попросила Генпрокуратуру РФ проверить аккаунты блогеров Карейки и Форкс.
В своем обращении она напоминает о подписанном президентом России Владимиром Путиным законе о запрете пропаганды ЛГБТ. Лантратова просит Роскомнадзор ужесточить контроль за исполнением законодательства, сообщает РИА Новости.