Госдума попросила прокуратуру проверить двух популярных блогеров на пропаганду ЛГБТ

Лантратова сообщила, что к ней часто поступают запросы с просьбой проверить блогеров, чей контент отличается деструктивной деятельностью, пропагандой ЛГБТ, наркотиков и насилия. Депутат попросила Генпрокуратуру РФ проверить аккаунты блогеров Карейки и Форкс.