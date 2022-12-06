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Улица имени участницы Сталинградской битвы появится в Волгограде

Общество
Улица имени участницы Сталинградской битвы появится в Волгограде

Руководитель администрации Волгограда Владимир Марченко подписал постановление о присвоении имени участницы Великой Отечественной войны Зинаиды Степыкиной проезду между Советским и Кировским районами города.

С инициативой увековечить память защитницы Сталинграда выступили представители ветеранского сообщества Кировского района, сообщает сетевое издание «МК в Волгограде». Зинаида Петровна Степыкина родилась в 1923 году в хуторе Новая Отрада, который находился на территории современного Кировского района.

Она участвовала в Сталинградской битве в составе 64-й армии в качестве санинструктора. Во время войны Зинаида Степыкина была трижды ранена. Вместе с войсками она дошла до Праги. За подвиги награждена боевыми орденами и медалями.

После войны Зинаида Степыкина вернулась в Сталинград, где на протяжении 50 лет трудилась в клинической больнице №1. Ветеран Великой Отечественной войны скончалась 25 июня 2022 года.
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