Улица имени участницы Сталинградской битвы появится в Волгограде

Руководитель администрации Волгограда Владимир Марченко подписал постановление о присвоении имени участницы Великой Отечественной войны Зинаиды Степыкиной проезду между Советским и Кировским районами города.
С инициативой увековечить память защитницы Сталинграда выступили представители ветеранского сообщества Кировского района, сообщает сетевое издание «МК в Волгограде». Зинаида Петровна Степыкина родилась в 1923 году в хуторе Новая Отрада, который находился на территории современного Кировского района.
Она участвовала в Сталинградской битве в составе 64-й армии в качестве санинструктора. Во время войны Зинаида Степыкина была трижды ранена. Вместе с войсками она дошла до Праги. За подвиги награждена боевыми орденами и медалями.
После войны Зинаида Степыкина вернулась в Сталинград, где на протяжении 50 лет трудилась в клинической больнице №1. Ветеран Великой Отечественной войны скончалась 25 июня 2022 года.