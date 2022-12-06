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Мурашко призвал россиян носить маски из-за роста заболеваемости ОРВИ

Общество
Мурашко призвал россиян носить маски из-за роста заболеваемости ОРВИ

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поделился с жителями России советом по профилактике острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ).

Глава Минздрава обратился к гражданам и порекомендовал носить медицинские маски. Причиной тому стал рост заболеваемости ОРВИ.

Большинство россиян переносят грипп и ОРВИ в легкой форме, однако даже в таком случае могут обостриться хронические недуги. Об этом ранее сообщила главный внештатный специалист по терапии и общей практике Минздрава РФ, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава Оксана Драпкина.
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