Телеканал «Дождь» рассчитывает получить лицензию в другой стране

Латвия ранее лишила «Дождь» лицензии. Тем не менее телеканал намерен продолжить работу на видеохостинге YouTube, заявила ведущая Анна Монгайт (внесена Минюстом в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента). Позже гендиректор канала Наталья Синдеева (внесена Минюстом в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) рассказала, что «Дождь» планирует получить лицензию за пределами Латвии.