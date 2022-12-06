Телеканал «Дождь» рассчитывает получить лицензию в другой стране

Телеканал «Дождь»✱ (СМИ, выполняющее функции иноагента) планирует получить лицензию на работу в другой стране.
Латвия ранее лишила «Дождь» лицензии. Тем не менее телеканал намерен продолжить работу на видеохостинге YouTube, заявила ведущая Анна Монгайт (внесена Минюстом в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента). Позже гендиректор канала Наталья Синдеева (внесена Минюстом в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) рассказала, что «Дождь» планирует получить лицензию за пределами Латвии.
«Дождь» прекратил работу в России в марте. В июне стало известно, что вещание возобновится из Латвии. На фоне последних событий глава национального латвийского совета по СМИ Иварс Аболиньш высказался в поддержку блокировки YouTube-канала «Дождя».
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами