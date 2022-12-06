Немецкий политолог Шпицен ответил на прямой вопрос Соловьева о «лавировании Шольца»

Канцлеру Германии Олафу Шольцу приходится «лавировать» между Россией и Соединенными Штатами. Об этом рассказал немецкий политолог Грегор Шпицен.
В рамках программы «Полный контакт» ведущий Владимир Соловьев прямо спросил у эксперта, почему Берлин начал проявлять воинственную позицию по отношению к Москве после начала спецоперации РФ на Украине.
Политолог объяснил, что Германии является своеобразным младшим партнером США, поскольку на территории ФРГ расположены американские базы, а немецкий золотой запас находится в Соединенных Штатах. Плюс ко всему Берлин является крупнейшим внешнеторговым партнером Вашингтона.
«Поэтому Шольцу приходится лавировать: не можешь быть львом – притворись лисой», — сказал Шпицен.
Он добавил, что канцлер Германии делает все, чтобы не вызвать гнев американцев, но при этом не испортить отношения с Россией, передает платформа «Смотрим».
Ранее сообщалось, что Шольц объявил о росте «эффективности» антироссийских санкций США и Европы.