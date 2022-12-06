Датский Saxo Bank подготовил серию «шокирующих» прогнозов на 2023 год

Аналитики датского Saxo Bank в традиционном выпуске «шокирующих» прогнозов на следующий год заявили о продолжении инфляционного давления и геополитической нестабильности.
По их мнению, есть вероятность того, что конфликт на Украине «вернет менталитет военной экономики в масштабах, невиданных с 1945 года». Это может привести к созданию единых вооруженных сил Европы.
Эксперты также ожидают, что власти Великобритании в 2023 году могут провести референдум об отказе от Brexit, а золото обретет опору — стоимость унции окажется на отметке в 3 тыс. долларов.