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Датский Saxo Bank подготовил серию «шокирующих» прогнозов на 2023 год

Экономика
Датский Saxo Bank подготовил серию «шокирующих» прогнозов на 2023 год

Аналитики датского Saxo Bank в традиционном выпуске «шокирующих» прогнозов на следующий год заявили о продолжении инфляционного давления и геополитической нестабильности.

По их мнению, есть вероятность того, что конфликт на Украине «вернет менталитет военной экономики в масштабах, невиданных с 1945 года». Это может привести к созданию единых вооруженных сил Европы.

Эксперты также ожидают, что власти Великобритании в 2023 году могут провести референдум об отказе от Brexit, а золото обретет опору — стоимость унции окажется на отметке в 3 тыс. долларов.
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