Певец Юрий Лоза: «Вайкуле вывозила деньги из страны»

Российский певец и композитор, автор знаменитой песни «Плот» Юрий Лоза негативно высказался в отношении коллеги Лаймы Вайкуле. Певица недавно заявила, что якобы обеспечивала весь Советский Союз за счет своих концертов и пластинок. Лоза в беседе с ФАН поставил под сомнение ее высказывание.
«Если бы она, зарабатывая деньги здесь, вкладывала их в Россию — в больницы, школы, детские сады, можно было бы говорить, что она таким образом помогала. Но она вывозила все «бабки» в Латвию, Англию, Францию. И говорить, что она делала для России, как минимум некорректно, а против России — да, зарабатывать деньги и вывозить их туда», — поделился своим мнением Лоза с корреспондентом ФАН.
Также артист рассказал, что Лайма Вайкуле на сцене появилась уже позже «ставочной системы» в СССР — в то время, когда певица стала набирать популярность, эта система расчетов уже не действовала.
«Это я приносил какие-то деньги стране, у меня была максимальная ставка, которую мы выбили — 14 рублей 50 копеек. А в 1990-х годах, когда выступала Вайкуле, уже все работали на себя. Она сама объявляла сумму, за которую ехала, получала деньги и выводила их из страны», — возмутился Юрий Лоза.
Артисты, которые уезжают из страны за рубеж, делают это по разным причинам, кто-то взял творческий отпуск, кто-то пишет новые произведения или книгу, кто-то поменял место жительства.
«Мало ли что люди делают за рубежом, другое дело что «вякают и крякают» оттуда!» — резюмировал певец.
Ранее ФАН выяснил, сколько стоит «содержавшая СССР» Вайкуле. Артистка продолжала активно выступать в России после 2014 года, несмотря на антироссийскую позицию.