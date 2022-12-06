Жители Ростовской области стали чаще регистрировать браки

Как уведомляет информационное агентство «Дон24», количество бракосочетаний в регионе значительно возросло, и данная тенденция пока остается неизменной. По итогам 11 месяцев текущего года число брачных регистраций прибавилось на 3275 по сравнению с тем же временным промежутком прошлого года, отметили представители ведомства.