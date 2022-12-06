Жители Ростовской области стали чаще регистрировать браки

Жители Донского региона начали чаще заключать брачные союзы. Информацией об этом поделились в Управлении ЗАГС по Ростовской области.
Как уведомляет информационное агентство «Дон24», количество бракосочетаний в регионе значительно возросло, и данная тенденция пока остается неизменной. По итогам 11 месяцев текущего года число брачных регистраций прибавилось на 3275 по сравнению с тем же временным промежутком прошлого года, отметили представители ведомства.
Кроме того, сотрудники регионального Управления ЗАГС сообщили, что за один только ноябрь этого года в Ростовской области в результате заключения браков появилось 2969 новых ячеек общества.