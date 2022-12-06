Представители России и Эфиопии встретятся на межправительственной комиссии в Аддис-Абебе

Аддис-Абеба, 6 декабря. Представители России и Эфиопии обсудят перспективы экономического и научного сотрудничества на межправительственной комиссии в столице африканской республики.
Стороны уделят особое внимание совместным проектам в области геологии, энергетики, высшего образования, сельского хозяйства, культуры и туризма. Делегацию РФ возглавил руководитель Федерального агентства по недропользованию Евгений Петров, а принимающей стороны — министр инноваций и технологий Белете Мола.
«Заседание началось после торжественной церемонии открытия. Комиссия продолжит свою работу до 8 декабря включительно», — сообщил представитель России.
Ранее министерство инноваций и технологий Эфиопии объявило о расширении сотрудничества с РФ в области передачи данных, IT и компьютерной безопасности. Глава ведомства призвал партнеров из Москвы поддержать процесс развития информационных технологий в Африке.
Кроме того, Аддис-Абеба и Найроби подписали соглашение о совместной борьбе с терроризмом. Представители силовых ведомств республик разработали ряд мер для противодействия преступлениям.