Максим Галкин показал, как проводит время с сыном Гарри

Юморист Максим Галкин✱ (физлицо, выполняющее функции иноагента в РФ) показал, как проводит время с сыном Гарри. Шоумен вместе с мальчиком отправились на велопрогулку.
Галкин опубликовал видеозапись в социальных сетях. На кадрах Гарри громко смеется, а юморист просит сына включить солнце. Мальчик щелкает пальцам и картинка на заднем фоне меняется. Отец и сын выглядят счастливыми.
Недавно стало известно, что Галкин и его супруга Алла Пугачева могут лишиться израильского гражданства из-за венчания в России. По закону страны, сменившие веру теряют право на репатриацию.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
- ✱✱ - соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ