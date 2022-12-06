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Максим Галкин показал, как проводит время с сыном Гарри

Шоу-бизнес
Максим Галкин показал, как проводит время с сыном Гарри

Юморист Максим Галкин✱ (физлицо, выполняющее функции иноагента в РФ) показал, как проводит время с сыном Гарри. Шоумен вместе с мальчиком отправились на велопрогулку.

Галкин опубликовал видеозапись в социальных сетях. На кадрах Гарри громко смеется, а юморист просит сына включить солнце. Мальчик щелкает пальцам и картинка на заднем фоне меняется. Отец и сын выглядят счастливыми.

Максим Галкин показал, как проводит время с сыном Гарри

Недавно стало известно, что Галкин и его супруга Алла Пугачева могут лишиться израильского гражданства из-за венчания в России. По закону страны, сменившие веру теряют право на репатриацию.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
  • ✱✱ - соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ
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