Ленинградская область устанавливает деловые связи с Индией

Возглавляет делегацию Дмитрий Ялов, заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности. Презентации потенциала Ленинградской области и экспортеров запланированы в одной из старейших торговых палат Индии – ассоциации IMC Chamber of Commerce and Industry и во Всемирном торговом центре и Ассоциации промышленников (AIAI), в составе которой более 1500 компаний, в том числе из сферы малого и среднего бизнеса.