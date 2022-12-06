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Ленинградская область устанавливает деловые связи с Индией

Экономика
Ленинградская область устанавливает деловые связи с Индией

В Индии, как в стране с самым большим числом населения в мире, существуют отличные перспективы для развития бизнеса. Предприятия Ленинградской области станут участниками встреч по обсуждению потенциального партнерства с индийскими бизнесменами в Мумбаи и Нью-Дели.

От региона в Индию отправятся представители предприятий по переработке шин, производству строительных материалов и роботизированного оборудования, смазок для механизмов, а также руководители судостроительной и лесоперерабатывающей компаний и завода по производству комбикорма, сообщает сетевое издание «Выборг ТВ».

Возглавляет делегацию Дмитрий Ялов, заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности. Презентации потенциала Ленинградской области и экспортеров запланированы в одной из старейших торговых палат Индии – ассоциации IMC Chamber of Commerce and Industry и во Всемирном торговом центре и Ассоциации промышленников (AIAI), в составе которой более 1500 компаний, в том числе из сферы малого и среднего бизнеса.
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