Находящийся в окопе военнослужащий Вооруженных сил Украины был ликвидирован точным сбросом гранаты с квадрокоптера.
Как передает издание «Военное дело», дрон заметил укрывавшегося в окопе солдата ВСУ. Спустя несколько секунд он сбросил гранату, которая разорвалась в считанных сантиметрах от противника.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери украинской армии в ноябре превысили 8 тысяч человек. Также были уничтожены порядка 460 единиц военной техники, включая пять самолетов и десять вертолетов.
Кроме того, в Минобороны заявили об успешных наступательных действиях ВС РФ на Донецком и Краснолиманском направлениях, сообщает RT.