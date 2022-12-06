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Вооруженный гранатой дрон уничтожил украинского военного прямо в окопе

Армия
Вооруженный гранатой дрон уничтожил украинского военного прямо в окопе

Находящийся в окопе военнослужащий Вооруженных сил Украины был ликвидирован точным сбросом гранаты с квадрокоптера.

Как передает издание «Военное дело», дрон заметил укрывавшегося в окопе солдата ВСУ. Спустя несколько секунд он сбросил гранату, которая разорвалась в считанных сантиметрах от противника.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери украинской армии в ноябре превысили 8 тысяч человек. Также были уничтожены порядка 460 единиц военной техники, включая пять самолетов и десять вертолетов.

Кроме того, в Минобороны заявили об успешных наступательных действиях ВС РФ на Донецком и Краснолиманском направлениях, сообщает RT.
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