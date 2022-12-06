Посол Уганды в РФ обсудил с властями Волгоградской области перспективы сотрудничества

Москва, 6 декабря. Чрезвычайный и полномочный посол Уганды в РФ Мозес Каваалууко Кизиге обсудил перспективы сотрудничества в сфере образования и сельского хозяйства с властями Волгоградской области.
Делегацию африканской страны принял губернатор региона Андрей Бочаров. Он поздравил дипломата с запуском первого спутника республики PearlAfricaSat-1.
Стороны рассмотрели вопросы поставок сельхозпродукции и взаимодействия с промышленными предприятиями. Кроме того, участники переговоров обсудили сотрудничество учебных заведений Уганды с местными вузами.
Губернатор Волгоградской области пригласил делегацию выступить на Международном форуме общественной дипломатии. Республика вошла в число 113 государств — партнеров российского региона.
Ранее посол Кизиге посетил Киров с рабочим визитом. Он договорился с администрацией субъекта РФ о взаимодействии в образовательной сфере.
Кроме того, Минздрав Уганды заявил о победе над вспышкой лихорадки Эбола. Последний пациент покинул лечебный центр.