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Посол Уганды в РФ обсудил с властями Волгоградской области перспективы сотрудничества

Весь мир
Посол Уганды в РФ обсудил с властями Волгоградской области перспективы сотрудничества

Москва, 6 декабря. Чрезвычайный и полномочный посол Уганды в РФ Мозес Каваалууко Кизиге обсудил перспективы сотрудничества в сфере образования и сельского хозяйства с властями Волгоградской области.

Делегацию африканской страны принял губернатор региона Андрей Бочаров. Он поздравил дипломата с запуском первого спутника республики PearlAfricaSat-1.

Стороны рассмотрели вопросы поставок сельхозпродукции и взаимодействия с промышленными предприятиями. Кроме того, участники переговоров обсудили сотрудничество учебных заведений Уганды с местными вузами.

Губернатор Волгоградской области пригласил делегацию выступить на Международном форуме общественной дипломатии. Республика вошла в число 113 государств — партнеров российского региона.

Ранее посол Кизиге посетил Киров с рабочим визитом. Он договорился с администрацией субъекта РФ о взаимодействии в образовательной сфере.

Кроме того, Минздрав Уганды заявил о победе над вспышкой лихорадки Эбола. Последний пациент покинул лечебный центр.
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