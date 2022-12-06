Сохранить уютное кресло: почему Шольц заявил о намерении обеспечить безопасность ЕС

Амбиции Олафа Шольца в области обеспечения общеевропейской безопасности — не более чем пустой популистский прием на фоне падающих рейтингов. Европейская номенклатура в большинстве стран является просто фанерой и единственное, что их всех волнует — это сохранение теплых кресел. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал политолог Александр Дудчак.