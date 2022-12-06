Сохранить уютное кресло: почему Шольц заявил о намерении обеспечить безопасность ЕС

Амбиции Олафа Шольца в области обеспечения общеевропейской безопасности — не более чем пустой популистский прием на фоне падающих рейтингов. Европейская номенклатура в большинстве стран является просто фанерой и единственное, что их всех волнует — это сохранение теплых кресел. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал политолог Александр Дудчак.
В минувший понедельник, 5 декабря, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ намерена стать гарантом европейской безопасности.
«Европейские политики — это такие персонажи, которые не выполняют своих прямых обязанностей. Они не являются гарантами не то что европейской безопасности, но и суверенитет собственных государств защитить не в состоянии. Способны ли они защитить интересы своего народа, экономики? Нет, не способны. У них совершенно иные задачи. Того же Шольца волнует примерно такой же спектр вопросов, как и Урсулу фон дер Ляйен. Только в отличие от нее, его хотя бы кто-то избирал. Даже не совсем его, а партию, в результате чего он и получил кресло канцлера. И все эти заявления больше напоминают какие-то фантомные боли. Шольца гораздо больше интересует сохранение своего места, нежели судьба Европы и Германии», — рассказал эксперт.
При этом ответим, что слабость политического класса в ФРГ не мешает стране иметь достаточно мощный военно-промышленный комплекс, нацеленный прежде всего на экспорт. Немецкий ВПК способен к производству практически полной номенклатуры вооружений, однако боеспособность самого бундесвера оставляет желать лучшего.