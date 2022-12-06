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Продюсер Рудченко напомнил, что Вайкуле и Пугачева раскрутились за счет государства

Шоу-бизнес
Продюсер Рудченко напомнил, что Вайкуле и Пугачева раскрутились за счет государства

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко прокомментировал заявление певицы Лаймы Вайкуле, что они с коллегой Аллой Пугачевой якобы кормили всю страну. Эксперт напомнил, благодаря чему артистки раскрутились и стали известными.

Исполнительница хита «Я вышла на Пикадилли» заявила в недавнем интервью, что они с Примадонной обеспечивали СССР. По словам Вайкуле, почти все их доходы с концертов и продажи пластинок отходили государству.

Комментируя эти слова, Рудченко напомнил, что певицы раскрутились за счет государства. По словам продюсера, в советские времена шоу-бизнеса в нынешнем формате не существовало.

Была официальная культура, внутри которой Вайкуле, Пугачева и другие знаменитости просто работали, отметил критик. Рудченко подчеркнул, что государство вкладывалось в раскрутку артистов и было их единственным инвестором, сообщает «Царьград». Именно государство сделало имена певиц популярными, заключил продюсер.
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