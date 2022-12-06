Канада ввела санкции против хозяев Гаити

Гуманитарный кризис и хаос усилились в Гаити в последнее время после того, как блокада терминала со стороны банды G9 an Fanmi привела к нехватке продовольствия, воды и топлива как раз в то время, когда страна борется со вспышкой холеры. Постоянные столкновения между группировками и борьба за влияние сказываются на безопасности населения, регулярно сталкивающегося с похищениями, изнасилованиями, грабежом и убийствами.