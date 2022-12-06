Канада ввела санкции против хозяев Гаити

Оттава, 6 декабря. Правительство Канады ввело новый пакет санкций против представителей экономической элиты Гаити в связи с обвинениями в сотрудничестве с преступными бандами, которые повергли государство в хаос. Об этом сообщает МИД страны.
Правительство заморозит все активы, которыми владеют бизнесмены Гилберт Бигио, Рейнольд Диб и Шериф Абдалла в Канаде.
«У Канады есть основания полагать, что эти лица используют свой статус высокопоставленных членов экономической элиты Гаити для защиты и обеспечения незаконной деятельности вооруженных преступных группировок, в том числе посредством отмывания денег и других коррупционных действий», — написано в заявлении министерства иностранных дел.
Канада ранее объявила о санкциях против представителей политической элиты Гаити, включая экс-президента Мишеля Мартелли и двух бывших премьер-министров Лорана Ламота и Жана Анри Сеана. США также ввели ограничения против граждан Гаити, в том числе действующих и бывших гаитянских сенаторов.
Миллиардер Бигио является одним из самых богатых людей в Карибском регионе. Он был включен в «Досье Пандоры» после утечки секретных документов офшорных компаний. Большую часть деловых операций корпорации ведет его сын Ройвен, почетный консул Израиля в Гаити, и другие родственники.
Египетский бизнесмен Шериф Абдалла, почетный консул Италии в Порт-о-Пренсе, был близким другом убитого президента Жовенеля Моиза. Однако предполагаемые связи с растущим насилием банд в Гаити привлекли к нему пристальное внимание.
Иностранец-резидент США Диб является одним из ведущих импортеров в государстве разнообразных товаров — от мотоциклов до продуктов питания. Известно, что он активно финансирует политических кандидатов разных взглядов. Бизнесмен стал объектом пристального внимания на фоне скандала о таможенных поступлениях: страна теряет не менее 600 млн долларов в год в виде неуплаченных пошлин.
Гуманитарный кризис и хаос усилились в Гаити в последнее время после того, как блокада терминала со стороны банды G9 an Fanmi привела к нехватке продовольствия, воды и топлива как раз в то время, когда страна борется со вспышкой холеры. Постоянные столкновения между группировками и борьба за влияние сказываются на безопасности населения, регулярно сталкивающегося с похищениями, изнасилованиями, грабежом и убийствами.
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