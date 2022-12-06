Североевропейским лесам предрекли исчезновение из-за последствий глобального потепления

Глобальное потепление может привести к исчезновению хвойных лесов в Северной Европе. Такое мнение озвучили зарубежные специалисты.
Ученые обратили внимание на нарастающую миграцию в этот уголок земного шара жуков-вредителей. Изменение климата позволяет насекомым не только расширять ареал обитания, но и обзавестись большим потомством. Одним из таких вредителей является большой еловый короед, передает Planet Today.
Подобное развитие событий вызвало опасения среди ученых. Североевропейские хвойные леса могут исчезнуть уже в недалеком будущем из-за отсутствия мониторинга проблемы, предупредили специалисты.