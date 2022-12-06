Отставной агент ЦРУ заявил о планах Киева по вовлечению НАТО в конфликт с Россией

В интервью YouTube-каналу Judging Freedom Джиральди сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский почти наверняка вынашивает планы по вовлечению Североатлантического альянса в конфликт с Россией. Одной из таких попыток была провокация с падением ракет в польском приграничном городе Пшеводув, где осколки украинского снаряда убили двух человек. Еще одним примером является недавняя атака украинских беспилотников на аэродромы Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области, уверен эксперт.