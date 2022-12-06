Одаренных школьников Кубани наградят премией в размере 50 тысяч рублей

Премию в размере 50 тысяч рублей получат 100 школьников из Краснодарского края за выдающиеся успехи в учебном процессе. Об этом уведомил кубанский губернатор Вениамин Кондратьев.
Как пишет сетевое издание «Перспектива-ру», среди премируемых учащихся призеры олимпиад, победители творческих состязаний и спортивных турниров.
«Кубань щедра на таланты. Поздравляю всех ребят с победой и желаю превзойти свои достижения», — поздравил детей Кондратьев.
Премию администрации Краснодарского края выдают по итогам конкурсного отбора. В ходе формирования рейтингового списка берут во внимание участия претендентов в значимых мероприятиях, таких как международные и всероссийские олимпиады, интеллектуальные и творческие конкурсы и т. п.
До 2020 года включительно денежные поощрения в 20 тысяч рублей вручали 70 школьникам. В прошлом году по решению губернатора края сумма премии выросла до 50 тысяч, а количество получателей — до 100 человек.