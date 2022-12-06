Интернет-газета «Вслух.ру» стала партнером Медиагруппы «Патриот»

Глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук сообщил о партнерстве с интернет-газетой «Вслух.ру». В рамках сотрудничества издания планируют обмениваться актуальными новостями и совместно поддерживать значимые мероприятия.
«Вслух.ру» является одним из первых электронных изданий Тульской области. Интернет-газета освещает общественно-политическую жизнь региона, мировые события и анонсирует важные мероприятия.
«Наша общая работа поможет читателями медиагруппы узнать больше о жизни Тюменской области», — приводятся слова Столярчука на сайте Медиагруппы «Патриот».
Главный редактор «Вслух.ру» Богдан Логинов отметил, что портал занимает лидирующие позиции в рейтингах региональных изданий. Он надеется, что сотрудничество будет интересным и взаимовыгодным.