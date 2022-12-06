Представители сферы услуг в США жалуются на снижение суммы чаевых

В издании The Guardian появилась статья о бедственном положении американских таксистов, официантов и других представителей сектора услуг.
Один из нью-йоркских таксистов заявил, что до пандемии COVID-19 пару лет назад стабильно получал до 75 долларов чаевых в неделю, а сейчас этот доход «усох» до 20-30 долларов в неделю. Похожие претензии озвучил основатель сети кофеен Poetica, сообщает Fbm.ru.
По его словам, даже в разгар пандемии клиенты оставляли чаевые в среднем в размере 50% от общей суммы заказа, так как хотели помочь выжить малому бизнесу, а теперь сумма чаевых составляет не более 15% от стоимости кофе.