Канал RU.TV объявил имя победительницы женского бизнес-реалити «Сверхновая»

Елескина назвала бизнес-реалити не проектом, а волшебством. Победительница рада, что теперь может не только реализовать мечту, но и подарить аналогичную возможность тысячам детей. Участница выиграла 5 миллионов рублей на развитие своего дела от компании МТС и медийную поддержку от RU.TV.