Канал RU.TV объявил имя победительницы женского бизнес-реалити «Сверхновая»

Определилась победительница первого женского бизнес-реалити «Сверхновая». Имя участницы, занявшей первое место, объявил телеканал RU.TV.
Победительницей проекта стала Евгения Елескина из Вологды. В начале бизнес-реалити она собиралась открыть сеть городских школ для детей, но затем изменила концепцию. Участница решила развивать онлайн-образование. Жюри «Сверхновой» поставило ее проекту высочайшие оценки.
Елескина назвала бизнес-реалити не проектом, а волшебством. Победительница рада, что теперь может не только реализовать мечту, но и подарить аналогичную возможность тысячам детей. Участница выиграла 5 миллионов рублей на развитие своего дела от компании МТС и медийную поддержку от RU.TV.
Бизнес-вумен получила поздравления с победой от судей «Сверхновой»: члена совета директоров «Русской Медиагруппы» Елены Север, советника президента МТС по культуре и социальной политике Надежды Лысенко, руководителя по инновациям и партнерствам МТС Андрея Краснопеева и ведущей бизнес-реалити Яны Чуриковой. Певица Елка исполнила для победительницы песню «Я не брошу на полпути», ставшую гимном шоу.