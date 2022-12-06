Глава ПНЕ Ливии Дбейба отказался уйти в отставку до проведения выборов в стране

Напомним, что Правительство национального единства во главе с Дбейбой утратило легитимность 24 декабря 2021 года, когда не сумело организовать всеобщие выборы в установленные сроки. Палата представителей Ливии вынесла вотум недоверия к ПНЕ и выбрала новое Правительство национальной стабильности. Его председателем стал Фатхи Башага.