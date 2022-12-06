Глава ПНЕ Ливии Дбейба отказался уйти в отставку до проведения выборов в стране

Триполи, 6 декабря. Премьер-министр нелегитимного Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абд аль-Хамид Дбейба заявил, что не отдаст власть избранному Правительству национальной стабильности (ПНС) до окончания политического кризиса. Об этом сообщает издание Alsabq.
Глава кабмина уточнил, что уйдет с поста только после разработки конституции страны и проведения всеобщих выборов.
«Выход из кризиса только один — принятие согласованной ливийцами конституции и проведение выборов, даже если на это уйдет 10, 15 или 30 лет», — заявил руководитель ПНЕ во время встречи с главами муниципалитетов Триполи.
Абд аль-Хамид Дбейба добавил, что не приемлет никаких указаний от Палаты представителей Ливии и других сил с востока страны.
«Триполи является столицей всех ливийцев, и мы никому не позволим касаться этого вопроса», — уточнил премьер.
Напомним, что Правительство национального единства во главе с Дбейбой утратило легитимность 24 декабря 2021 года, когда не сумело организовать всеобщие выборы в установленные сроки. Палата представителей Ливии вынесла вотум недоверия к ПНЕ и выбрала новое Правительство национальной стабильности. Его председателем стал Фатхи Башага.