ФАН узнал, сколько стоит «содержавшая СССР» Вайкуле

«Содержавшая СССР» певица Лайма Вайкуле, оказывается, неплохо заработала в России. В самом центре Москвы, на Зоологической у нее есть квартира в 114 квадратных метров с машиноместом на парковке. Более того, за пять последних лет Вайкуле более 40 раз прилетала в Россию, побывав даже в Приморском крае и на Алтае, зарабатывая за один концерт более 1,5 миллиона рублей.