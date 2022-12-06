«Содержавшая СССР» певица Лайма Вайкуле, оказывается, неплохо заработала в России. В самом центре Москвы, на Зоологической у нее есть квартира в 114 квадратных метров с машиноместом на парковке. Более того, за пять последних лет Вайкуле более 40 раз прилетала в Россию, побывав даже в Приморском крае и на Алтае, зарабатывая за один концерт более 1,5 миллиона рублей.
Естественно, самыми частыми были ее поездки в Москву и Санкт-Петербург. И если в Первопрестольной у Вайкуле была престижная квартирка в самом центре, то в Петербурге она останавливалась преимущественно в «Астории» или в «Европе», видимо, считая себя звездой уровня The Rolling Stones, Мадонны, Майкла Дугласа и Кэтрин Зеты-Джонс.
Певица сделала более 40 перелетов по России, включая далекие Горно-Алтайск, Владивосток. То есть зарабатывала «содержательница СССР» хорошо. Пригласить на корпоратив Вайкуле стоит 30 тысяч евро. При этом с ней едет группа из 15 человек. Для размещения она просит два места VIP, два — «бизнес», остальные — «стандарт».
Надо отдать должное, Вайкуле, будучи иностранкой, умудрялась даже заключать государственные контракты в нашей стране. В новогодней программе в большом сборном концерте ей заплатили 212,8 тысячи рублей за один выход. Три концерта в БКЗ «Октябрьский» обошлись в 1 550 000, 1 518 000 и 680 000 рублей. И это чистые гонорары — перелет, проживание в отеле класса «премиум», питание, водитель и машина — все за счет принимающей стороны.
И все эти концерты были уже после присоединения Крыма к России, которое она «как европейка» не признавала. То есть когда дело касалось денег, то никакая «европейская солидарность» ей не мешала работать в РФ.
Более того, она даже сумела зарегистрировать в Российском авторском обществе песню «Розы красная и белая», авторами которой являются Раймонд Паулс и Сергей Патрушев.
Ранее лайма Вайкуле заявила, что он «содержала весь СССР», а Пугачева всю Россию, после чего подверглась критике бывших коллег и поклонников.